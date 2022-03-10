В Иркутской области зарегистрировали 1871 случай COVID-19 за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 1871 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Всего в регионе заболели 265 832 жителя. Выздоровели 237 084 человека.

Также стало известно, что в Ростовской области 10 марта отменили систему QR-кодов, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на распоряжение губернатора. В частности, сертификат о вакцинации или справку о перенесённом коронавирусе больше не нужно предъявлять в общественных местах.

Ранее глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавируса.