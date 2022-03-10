В Удмуртии выявили 350 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 350 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В поликлиниках наблюдаются 10 577 жителей. В ковидных центрах 625 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 164 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 378 человек.

Также стало известно, что в регионе планируют сократить ковидный коечный фонд — с 2100 до 1624 мест, передаёт izh.kp.ru. Такое решение принято в связи со снижением заболеваемости коронавирусом.

«При этом процент свободных коек останется на уровне 20%. При необходимости все медицинские организации, работавшие в режиме ковид-центров и вернувшиеся к штатной работе, могут быть вновь оперативно перепрофилированы в двухдневный срок», — заявила замминистра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко.