Опрос: 79% россиян стали чаще проводить время дома

Из опроса, проведённого онлайн-гипермаркетом ВсеИнструменты.ру, следует, что 79% россиян стали чаще проводить время дома за последние два года.

Как пишет «Газета.Ru», 88% участников исследования признались, что им пришлось несколько переформатировать своё жильё, чтобы находиться там в течение долгого времени было комфортнее.

Так, 33% респондентов для этого оборудовали в квартире зону отдыха, столько же сделали косметический ремонт.

Ещё 11% поменяли мебель и бытовую технику, 10% оснастили себе рабочее место или кабинет, 9% сделали перестановку, а 3% — перепланировку.

Ранее «Известия» публиковали результаты опроса, в котором россияне рассказали о желаемой площади квартиры.