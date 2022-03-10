Опрос: 79% россиян стали чаще проводить время дома

Короткая ссылка
Из опроса, проведённого онлайн-гипермаркетом ВсеИнструменты.ру, следует, что 79% россиян стали чаще проводить время дома за последние два года.
Опрос: 79% россиян стали чаще проводить время дома
  • Gettyimages.ru

Как пишет «Газета.Ru», 88% участников исследования признались, что им пришлось несколько переформатировать своё жильё, чтобы находиться там в течение долгого времени было комфортнее.

Так, 33% респондентов для этого оборудовали в квартире зону отдыха, столько же сделали косметический ремонт.

Ещё 11% поменяли мебель и бытовую технику, 10% оснастили себе рабочее место или кабинет, 9% сделали перестановку, а 3% — перепланировку. 

Ранее «Известия» публиковали результаты опроса, в котором россияне рассказали о желаемой площади квартиры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить