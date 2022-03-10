Опрос: 79% россиян стали чаще проводить время дома
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Как пишет «Газета.Ru», 88% участников исследования признались, что им пришлось несколько переформатировать своё жильё, чтобы находиться там в течение долгого времени было комфортнее.
Так, 33% респондентов для этого оборудовали в квартире зону отдыха, столько же сделали косметический ремонт.
Ещё 11% поменяли мебель и бытовую технику, 10% оснастили себе рабочее место или кабинет, 9% сделали перестановку, а 3% — перепланировку.
Ранее «Известия» публиковали результаты опроса, в котором россияне рассказали о желаемой площади квартиры.