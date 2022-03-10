В Пензе задержали директора предприятия после инцидента с битумом

Директор пензенского предприятия, на котором в результате разгерметизации резервуара для хранения битума погибли два человека, задержан, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

«В порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса России задержан директор акционерного общества», — говорится в сообщении.

Он подозревается в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшем смерть двух человек. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

По информации следствия, предприятие эксплуатировало резервуар, в котором хранилось порядка 2 тыс. т битума, при этом ёмкость не предназначалась для хранения данного вещества.

Ранее в ГУ МЧС по Пензенской области подтвердили информацию о разгерметизации.

По последним данным, два человека погибли, восемь пострадали.