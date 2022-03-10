В Пензе задержали директора предприятия после инцидента с битумом
«В порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса России задержан директор акционерного общества», — говорится в сообщении.
Он подозревается в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшем смерть двух человек. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.
По информации следствия, предприятие эксплуатировало резервуар, в котором хранилось порядка 2 тыс. т битума, при этом ёмкость не предназначалась для хранения данного вещества.
Ранее в ГУ МЧС по Пензенской области подтвердили информацию о разгерметизации.
По последним данным, два человека погибли, восемь пострадали.