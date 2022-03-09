Диетолог Мойсенко рассказала о продуктах, помогающих бороться со стрессом

Короткая ссылка
Диетолог кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала о продуктах, помогающих бороться со стрессом.

«Продукты, которые содержат магний, — это дыня, овощи, орехи. Если у нас будет одна горсточка орехов в день — это хорошо, если у нас будет 500 г овощной клетчатки — это хорошо, если у нас будут какие-то успокоительные травы — мелисса, ромашка, корень валерьяны — это хорошо», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, магний также содержится в белом мясе, например в мясе кролика, индейки, курицы, но оно должно быть постным.

Кроме того, считает диетолог, нужны продукты с большим количеством антиоксидантов, в частности, ягоды.

Полезными Мойсенко назвала также тыкву и морковь.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить