Диетолог Мойсенко рассказала о продуктах, помогающих бороться со стрессом

Диетолог кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала о продуктах, помогающих бороться со стрессом.

«Продукты, которые содержат магний, — это дыня, овощи, орехи. Если у нас будет одна горсточка орехов в день — это хорошо, если у нас будет 500 г овощной клетчатки — это хорошо, если у нас будут какие-то успокоительные травы — мелисса, ромашка, корень валерьяны — это хорошо», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, магний также содержится в белом мясе, например в мясе кролика, индейки, курицы, но оно должно быть постным.

Кроме того, считает диетолог, нужны продукты с большим количеством антиоксидантов, в частности, ягоды.

Полезными Мойсенко назвала также тыкву и морковь.

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