В Подмосковье высказались о перспективах развития туристической отрасли

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Председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Мособлдумы Линара Самединова высказалась о перспективах развития туристической отрасли в Подмосковье.

«Московская область действительно всегда была в топе по туризму. И по привлекательности туристических объектов, и по маршрутам, в том числе детского туризма, который есть в нашем регионе», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, региональные власти сделают всё, чтобы увеличить поток туристов в Подмосковье.

«Думаю, что жители Российской Федерации активно будут принимать участие в программе туристического кешбэка, которая возобновляется с 15 марта, и решат поехать именно в Московскую область отдыхать», — добавила Самединова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о программе туристического кешбэка.

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