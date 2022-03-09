В ХМАО рассказали о дополнительных мерах поддержки бизнеса

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Директор Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа Роман Генкель рассказал о дополнительных мерах поддержки бизнеса.
В ХМАО рассказали о дополнительных мерах поддержки бизнеса
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В автономном округе разработан пакет дополнительных предложений в федеральный план первоочередных действий. В сфере малого и среднего предпринимательства: мораторий на штрафы и пени, в том числе по налогам и страховым взносам на три месяца; перенос сроков уплаты региональных налогов на шесть месяцев», — заявил Генкель на заседании окружного оперштаба.

Также принято решение о предоставлении микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на срок до пяти лет.

Кроме того, власти решили отменить авансирование налога на прибыль на 2023 год в сфере промышленности, а также о налоговых каникулах по уплате НДС на II и IV кварталы 2022 года.

Для сферы строительства и ЖКХ продлено на год разрешение на строительство и срок аренды земельных участков для строительства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье намерены разработать комплекс мер поддержки для бизнеса.

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