В Удмуртии рассказали о мерах поддержки для семей

Более 20 тыс. семей в Удмуртии смогут получить новые выплаты на детей 8—16 лет, заявила зампред правительства республики Татьяна Чуракова.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Рассчитываться новая мера поддержки будет по аналогии с тем же пособием, которое мы уже получаем с трёх до семи лет. Будет учитываться имущественная обеспеченность семьи, проводиться комплексная оценка нуждаемости семьи, занятости родителей и доходов», — сказала Чуракова.

По её словам, пособие носит заявительный характер, поэтому за выплатой нужно обратиться с заявлением в электронном виде на портале госуслуг.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8—16 лет.

Как передавал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о мерах поддержки, предусмотренных для многодетных семей.