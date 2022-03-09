В Удмуртии рассказали о мерах поддержки для семей

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Более 20 тыс. семей в Удмуртии смогут получить новые выплаты на детей 8—16 лет, заявила зампред правительства республики Татьяна Чуракова.
В Удмуртии рассказали о мерах поддержки для семей
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Рассчитываться новая мера поддержки будет по аналогии с тем же пособием, которое мы уже получаем с трёх до семи лет. Будет учитываться имущественная обеспеченность семьи, проводиться комплексная оценка нуждаемости семьи, занятости родителей и доходов», — сказала Чуракова.

По её словам, пособие носит заявительный характер, поэтому за выплатой нужно обратиться с заявлением в электронном виде на портале госуслуг.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8—16 лет.

Как передавал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о мерах поддержки, предусмотренных для многодетных семей.

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