В Калининградской области подсчитали размер среднемесячной зарплаты в 2021 году
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат.
По отношению к 2020 году в регионе динамика составила 110,1%, в целом по России — 109,8%.
Индекс промышленного производства в январе 2022 года по отношению к январю 2021-го составил 89,1%.
Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.