В Калининградской области подсчитали размер среднемесячной зарплаты в 2021 году

В Калининградской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата в 2021 году составила 41 645 рублей, по России — 56 545 рублей.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат.

По отношению к 2020 году в регионе динамика составила 110,1%, в целом по России — 109,8%.

Индекс промышленного производства в январе 2022 года по отношению к январю 2021-го составил 89,1%.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.