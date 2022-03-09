В компании «Метриум» высказались о динамике цен на рынке новостроек в Москве в феврале
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Об этом сообщает газета «Известия».
В январе квадратный метр в новостройках стоит 261 тыс. рублей.
Как напомнили эксперты, в среднем каждый месяц массовые новостройки в столице дорожали последние 10 лет примерно на 0,7%.
Ранее вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал ситуацию с недвижимостью.