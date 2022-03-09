В компании «Метриум» высказались о динамике цен на рынке новостроек в Москве в феврале

В компании «Метриум» заявили, что стоимость квадратного метра на рынке новостроек в Москве выросла в среднем на 5% в феврале 2022 года, до 281 тыс. рублей.

Об этом сообщает газета «Известия».

В январе квадратный метр в новостройках стоит 261 тыс. рублей.

Как напомнили эксперты, в среднем каждый месяц массовые новостройки в столице дорожали последние 10 лет примерно на 0,7%.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал ситуацию с недвижимостью.