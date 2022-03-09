В компании «Метриум» высказались о динамике цен на рынке новостроек в Москве в феврале

Короткая ссылка
В компании «Метриум» заявили, что стоимость квадратного метра на рынке новостроек в Москве выросла в среднем на 5% в феврале 2022 года, до 281 тыс. рублей.
В компании «Метриум» высказались о динамике цен на рынке новостроек в Москве в феврале
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает газета «Известия».

В январе квадратный метр в новостройках стоит 261 тыс. рублей.

Как напомнили эксперты, в среднем каждый месяц массовые новостройки в столице дорожали последние 10 лет примерно на 0,7%.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал ситуацию с недвижимостью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить