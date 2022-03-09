В Ассоциации экспертов рынка ретейла высказались об уходе ряда иностранных брендов из России

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Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.

«В мире огромное количество брендов, которые на российском рынке никак не представлены, даже в тех же самых Турции и Китае. Они с удовольствием зайдут в Россию. Плюс у нас достаточно российских предпринимателей, которые будут только рады снизившейся конкуренции и возможности занять место западных коллег», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, появится больше возможностей для развития.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с газетой «Известия» прокомментировал уход ряда иностранных компаний из России.

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