В Ассоциации экспертов рынка ретейла высказались об уходе ряда иностранных брендов из России

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.

«В мире огромное количество брендов, которые на российском рынке никак не представлены, даже в тех же самых Турции и Китае. Они с удовольствием зайдут в Россию. Плюс у нас достаточно российских предпринимателей, которые будут только рады снизившейся конкуренции и возможности занять место западных коллег», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, появится больше возможностей для развития.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с газетой «Известия» прокомментировал уход ряда иностранных компаний из России.