В Российском совете торговых центров прокомментировали ситуацию с уходом ряда иностранных брендов

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Президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко прокомментировал ситуацию с уходом ряда иностранных брендов.
В Российском совете торговых центров прокомментировали ситуацию с уходом ряда иностранных брендов
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«Российский совет торговых центров постоянно мониторит ситуацию на рынке. Сейчас мы не отмечаем разрывов арендных договоров с зарубежными ретейлерами. Речь идёт о приостановке коммерческой деятельности, причины в каждом случае указываются разные. Большинство говорит о технических трудностях», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Москаленко, некоторые компании просят предоставить арендные каникулы на время приостановки деятельности, и ТЦ находятся с такими арендаторами в режиме диалога.

«О случаях предоставления арендных каникул на данный момент нам не известно. Торговые центры всегда были и будут открыты для новых арендаторов. У зарубежных и отечественных производителей есть время, чтобы сориентироваться и занять пустующие ниши», — сообщил он.

По его словам, вакантные арендные места в ТЦ всегда заполняются довольно быстро.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с газетой «Известия» прокомментировал уход ряда иностранных компаний из России.

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