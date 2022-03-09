Специалист Самойленко дал советы по уходу за смартфоном

Управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко дал советы по уходу за смартфоном.

«Стоит регулярно снимать чехол, чтобы удалить скопившуюся на устройстве пыль и попавшие внутрь крошки — так можно избежать появления царапин. Сам чехол тоже стоит протирать», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Самойленко, желательно ознакомиться с инструкцией для чехла — некоторые достаточно протереть влажной салфеткой с дезинфицирующими свойствами, для других может потребоваться стирка.

«Чехлы также нужно снимать на время, если устройство стало нагреваться. Так может произойти, если играть в очень требовательные игры или сам смартфон стал выходить из строя», — сообщил эксперт.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать, если смартфон упал в снег.