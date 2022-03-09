Специалист Самойленко дал советы по уходу за смартфоном

Короткая ссылка
Управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко дал советы по уходу за смартфоном.
Специалист Самойленко дал советы по уходу за смартфоном
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Стоит регулярно снимать чехол, чтобы удалить скопившуюся на устройстве пыль и попавшие внутрь крошки — так можно избежать появления царапин. Сам чехол тоже стоит протирать», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Самойленко, желательно ознакомиться с инструкцией для чехла — некоторые достаточно протереть влажной салфеткой с дезинфицирующими свойствами, для других может потребоваться стирка.

«Чехлы также нужно снимать на время, если устройство стало нагреваться. Так может произойти, если играть в очень требовательные игры или сам смартфон стал выходить из строя», — сообщил эксперт.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать, если смартфон упал в снег.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить