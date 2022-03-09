Дистрибьютор Меднис высказался о ситуации на рынке велосипедов в России

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Владелец дистрибьютора Electra Bicycle в России Раймонд Меднис высказался о ситуации на рынке велосипедов в стране.
Дистрибьютор Меднис высказался о ситуации на рынке велосипедов в России
  • Gettyimages.ru
  • © RyanJLane

В беседе с «Газетой.Ru» он обратил внимание на приостановку отгрузок с 1 марта, что может привести к нехватке импортных моделей от производителей из Европы, США и Тайваня.

Как считает эксперт, из-за снижения расходов на себестоимость может ухудшиться качество моделей массового сегмента.

«Из-за простоя заводов во время пандемии и дополнительного спроса со стороны курьеров ассортимент моделей упал на 70%. По оценкам экспертов, тогда прирост стоимости моделей составил до 35%», — напомнил Меднис.

По его мнению, дистрибьюторы могут отчасти решить проблему, если пересмотрят логистические цепочки и выйдут на новых поставщиков.

Ранее эксперты сервиса «Авито» составили список товаров, которые чаще всего искали пользователи в 2021 году. Лидируют велосипед, кошки и собаки, стол.

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