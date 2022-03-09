Сотрудники СК навестили приехавших из Донбасса детей-сирот
- РИА Новости
Целью встреч стало оказание правовой поддержки и гуманитарной помощи, а также информирование ребят о возможностях поступления в образовательные учреждения СК России.
«Чужих детей не бывает, и на данный момент одна из задач ведомства — обеспечить ребятам, особенно оставшимся без попечения родителей, возможность адаптироваться к новым условиям проживания, получить должную морально-психологическую помощь, а также необходимое образование», — говорится на сайте СК.
Ранее Бастрыкин поручил главному следственному управлению ведомства расследовать новые обстрелы в ДНР и ЛНР.