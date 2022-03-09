Сотрудники СК навестили приехавших из Донбасса детей-сирот

Сотрудники управления воспитательной работы центрального аппарата Следственного комитета России посетили пункты размещения детей-сирот, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик в Курскую, Воронежскую и Ростовскую области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Целью встреч стало оказание правовой поддержки и гуманитарной помощи, а также информирование ребят о возможностях поступления в образовательные учреждения СК России.

«Чужих детей не бывает, и на данный момент одна из задач ведомства — обеспечить ребятам, особенно оставшимся без попечения родителей, возможность адаптироваться к новым условиям проживания, получить должную морально-психологическую помощь, а также необходимое образование», — говорится на сайте СК.

Ранее Бастрыкин поручил главному следственному управлению ведомства расследовать новые обстрелы в ДНР и ЛНР.