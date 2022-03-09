В Удмуртии 27 апреля и 17 мая школьники напишут тренировочные работы перед ЕГЭ
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
В четверг, 10 марта, специалисты проверят готовность техники к предстоящим экзаменам.
«Весной 2022 года пройдут ещё два всероссийских тренировочных экзамена: 27 апреля пройдёт ещё один тренировочный экзамен по информатике и ИКТ, а 17 мая — по обществознанию и устной части ЕГЭ по английскому языку», — сообщили в ведомстве.
Как ранее сообщал «Взгляд», проект Российского движения школьников (РДШ) «Экодежурный по стране» стал призёром «Зелёной премии» — он занял второе место в номинации «Образование».