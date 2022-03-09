В Оренбургской области зарегистрировали 1056 случаев коронавируса за сутки

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В Оренбургской области зарегистрировали 1056 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 27 человек.
В Оренбургской области зарегистрировали 1056 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 198 567 жителей. Вылечились 167 047 человек, в том числе 1494 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности, передаёт «Новый Севастополь».

«В частности, сняты требования по ограничению заполняемости театров и кинотеатров, помещений, где проводятся спортивные мероприятия и экскурсии. Отменено также требование о переводе 50% сотрудников на удалённую работу», — заявили в пресс-службе городского правительства.

Сохранилась рекомендательная норма по соблюдению режима самоизоляции для беременных женщин и жителей с хроническими заболеваниями.

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что на фоне снижения иммунитета из-за коронавируса у человека могут появиться и другие инфекции.

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