Автоэксперт Кадаков поддержал пересмотр подхода к уплате повышенного транспортного налога

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Анастасия Румянцева
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал сообщение о том, что правительство России решило пересмотреть подход к уплате повышенного транспортного налога.
Автоэксперт Кадаков поддержал пересмотр подхода к уплате повышенного транспортного налога
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«По мере того, как росли цены на автомобили, всем было понятно, что старый порог — 3 млн, он, наверное, не отвечал реалиям времени. На большой встрече Ассоциации европейского бизнеса, на её «автомобильной» части, я как раз спрашивал тех, кто представляет автопроизводителей, какова реальная планка на данный момент по состоянию на январь. И было довольно консолидированное мнение, что 6 млн — это неплохо бы. Поэтому можно считать, что вот эта планка 10 млн отвечает реалиям сегодняшнего дня. Как будет развиваться ситуация дальше, трудно сказать», — подчеркнул Кадаков.

По его мнению, решение правительства — правильное. 

Ранее стало известно, что правительство России решило пересмотреть подход к уплате повышенного транспортного налога.

Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, «с этого года он будет считаться с 10 млн рублей, а не с 3 млн, как было раньше».

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