В Удмуртии подтвердили 339 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии подтвердили 339 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 43 человека.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В поликлиниках наблюдаются 10 824 жителя, заболевание протекает в лёгкой форме. В ковидных центрах 727 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 177 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 566 человек.

Также стало известно, что в Нижегородской области продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в 188 пунктах при 94 медучреждениях, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Также доступно пять мобильных пунктов вакцинации.

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что на фоне снижения иммунитета из-за коронавируса у человека могут появиться и другие инфекции.