Школьникам Подмосковья расскажут об устройстве квантового компьютера

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Занятия, посвящённые устройству квантового компьютера, состоятся в школах Московской области с 10 марта по 10 апреля.
Школьникам Подмосковья расскажут об устройстве квантового компьютера
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Об этом сообщает телеканал «360».

Министр госуправления региона Надежда Куртяник уточнила, что такие занятия проходят благодаря проекту «Урок цифры».

Специалисты проводят уроки для учеников 1—11-х классов, каждое занятие при этом посвящают уникальной теме.

Как ранее сообщал «Взгляд», проект Российского движения школьников «Экодежурный по стране» стал призёром «Зелёной премии» — он занял второе место в номинации «Образование».

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