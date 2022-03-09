Школьникам Подмосковья расскажут об устройстве квантового компьютера
- Gettyimages.ru
- © skynesher
Об этом сообщает телеканал «360».
Министр госуправления региона Надежда Куртяник уточнила, что такие занятия проходят благодаря проекту «Урок цифры».
Специалисты проводят уроки для учеников 1—11-х классов, каждое занятие при этом посвящают уникальной теме.
Как ранее сообщал «Взгляд», проект Российского движения школьников «Экодежурный по стране» стал призёром «Зелёной премии» — он занял второе место в номинации «Образование».