Школьникам Подмосковья расскажут об устройстве квантового компьютера

Занятия, посвящённые устройству квантового компьютера, состоятся в школах Московской области с 10 марта по 10 апреля.

Об этом сообщает телеканал «360».

Министр госуправления региона Надежда Куртяник уточнила, что такие занятия проходят благодаря проекту «Урок цифры».

Специалисты проводят уроки для учеников 1—11-х классов, каждое занятие при этом посвящают уникальной теме.

Как ранее сообщал «Взгляд», проект Российского движения школьников «Экодежурный по стране» стал призёром «Зелёной премии» — он занял второе место в номинации «Образование».