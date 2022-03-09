Аналитики рассказали о росте спроса на услуги домработниц в Тюменской области

В компании HeadHunter сообщили, что спрос на услуги домашнего персонала в Тюменской области за год вырос на 168%.

Об этом пишет URA.RU.

«В регионе наиболее ощутимо вырос спрос на работников в профессиональных сферах «Домашний персонал» (+168% к февралю 2021 года), «Безопасность» (+163%), «Инсталляция и сервис» (+155%), «Транспорт, логистика» (+99%) и «Спорт, фитнес, красота» (+95%)», — рассказали в HeadHunter.

В то же время снизился спрос на госслужащих и работников некоммерческих организаций (-77%). Также сократилось количество активных вакансий в профессиональных сферах «Страхование» (-35%) и «Банки» (-10%).

Ранее эксперт по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров в беседе с ФАН дал советы по поиску работы.