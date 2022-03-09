Песков напомнил, что список недружественных России государств может изменяться

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Список недружественных России государств не является догмой, он может изменяться, напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что список недружественных России государств может изменяться
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Elkov

«Конечно, он не окончательный, это не догма, это руководство к действию. Он может меняться», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее правительство России утвердило перечень государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.

Соответствующее распоряжение было подготовлено в рамках указа президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

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