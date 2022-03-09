Танкисту из Красноярского края присвоили звание Героя России за участие в спецоперации

Офицеру-танкисту капитану Алексею Лёвкину из Красноярского края присвоили звание Героя России за мужество и отвагу во время специальной операции на территории Украины.

«Нашему земляку капитану Алексею Лёвкину присвоено звание Героя России», — написал губернатор региона Александр Усс в Instagram.

По его словам, рота Лёвкина столкнулась с украинскими военными. Лично он уничтожил два танка и три БМП, а также организовал отход подразделения и вынос раненых.

«Сам командир остался прикрывать. А потом добрался до возвышенности и всю ночь корректировал артиллерийский огонь и передавал разведданные на командный пункт. Всего силами танковой роты Лёвкина было уничтожено восемь танков и три БМП», — добавил губернатор Красноярского края.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковнику Владимиру Жоге.