Танкисту из Красноярского края присвоили звание Героя России за участие в спецоперации
- РИА Новости
«Нашему земляку капитану Алексею Лёвкину присвоено звание Героя России», — написал губернатор региона Александр Усс в Instagram.
По его словам, рота Лёвкина столкнулась с украинскими военными. Лично он уничтожил два танка и три БМП, а также организовал отход подразделения и вынос раненых.
«Сам командир остался прикрывать. А потом добрался до возвышенности и всю ночь корректировал артиллерийский огонь и передавал разведданные на командный пункт. Всего силами танковой роты Лёвкина было уничтожено восемь танков и три БМП», — добавил губернатор Красноярского края.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковнику Владимиру Жоге.