Терапевт Водовозов предостерёг от ошибок при ревакцинации от COVID-19

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Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что не рекомендуется делать перед ревакцинацией против коронавирусной инфекции.
Терапевт Водовозов предостерёг от ошибок при ревакцинации от COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Aja Koska

В частности, в беседе с радио Sputnik врач заявил, что перед процедурой нельзя принимать разжижающие кровь препараты и злоупотреблять спиртным.

«Желательно накануне выспаться, не перегружать себя физически или умственно, чтобы вы подошли к вакцинации в оптимальной форме», — добавил Водовозов.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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