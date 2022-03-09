Терапевт Водовозов предостерёг от ошибок при ревакцинации от COVID-19
- Gettyimages.ru
- © Aja Koska
В частности, в беседе с радио Sputnik врач заявил, что перед процедурой нельзя принимать разжижающие кровь препараты и злоупотреблять спиртным.
«Желательно накануне выспаться, не перегружать себя физически или умственно, чтобы вы подошли к вакцинации в оптимальной форме», — добавил Водовозов.
Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.