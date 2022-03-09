HR-специалист Санина дала советы по поиску подработки

Эксперт в HR-отрасли, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, какие шаги стоит предпринять, чтобы быстрее найти подработку.

В первую очередь, стоит определиться с отраслью, сказала специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Во-вторых, нужно поговорить с руководителем, нет ли возможности дополнительного заработка по основному месту работы.

Также не стоит забывать и об обновлении резюме и портфолио хотя бы раз в год. В этом отношении рекомендуется писать сопроводительные письма с описанием сильных сторон и успехов в работе.

Кроме того, по словам Саниной, необходимо расширить круг поиска подработки на рекрутинговых сайтах, в социальных сетях и мессенджерах, а также среди знакомых.

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