В Москве планируют благоустроить около пяти тысяч объектов в 2022 году
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Об этом пишет «Вечерняя Москва».
По словам Бирюкова, ремонт планируют провести в том числе на Волоколамском шоссе, участке Ленинского проспекта, улицах в Басманном и Красносельском районах.
Планы по благоустройству столицы реализуют согласно утверждённому графику. Мероприятия были спланированы, прошли общественные обсуждения, добавил Бирюков.
Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в рамках программы «Мой район» в Северном административном округе Москвы власти планируют реализовать четыре крупных проекта.