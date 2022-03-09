В Москве планируют благоустроить около пяти тысяч объектов в 2022 году

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Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что в Москве благоустроят порядка 5 тыс. объектов в 2022 году.
В Москве планируют благоустроить около пяти тысяч объектов в 2022 году
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  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По словам Бирюкова, ремонт планируют провести в том числе на Волоколамском шоссе, участке Ленинского проспекта, улицах в Басманном и Красносельском районах.

Планы по благоустройству столицы реализуют согласно утверждённому графику. Мероприятия были спланированы, прошли общественные обсуждения, добавил Бирюков.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в рамках программы «Мой район» в Северном административном округе Москвы власти планируют реализовать четыре крупных проекта.

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