Диетолог Соломатина перечислила повышающие уровень тревожности продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление сладкого, солёного и кофеина может повысить уровень тревожности.

«Это кофе, крепкий чай, шоколад. С одной стороны, вроде бы шоколад, наоборот, успокаивает, поскольку содержит в своём составе ещё и теобромин. Но тем не менее у некоторых людей он может повышать возбудимость», — сказала диетолог в беседе с «Москвой 24».

Кроме того, она отметила, что у тех, кто употребляет много сахара, начинаются скачки уровня глюкозы в крови, что может приводить к тревожности. В свою очередь, солёные продукты задерживают жидкость в организме и повышают давление — это тоже может вызывать чувство тревоги.

Чтобы справиться с таким состоянием, Соломатина посоветовала правильно питаться, почаще быть на свежем воздухе и соблюдать распорядок дня.

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