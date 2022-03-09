Диетолог Соломатина перечислила повышающие уровень тревожности продукты
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«Это кофе, крепкий чай, шоколад. С одной стороны, вроде бы шоколад, наоборот, успокаивает, поскольку содержит в своём составе ещё и теобромин. Но тем не менее у некоторых людей он может повышать возбудимость», — сказала диетолог в беседе с «Москвой 24».
Кроме того, она отметила, что у тех, кто употребляет много сахара, начинаются скачки уровня глюкозы в крови, что может приводить к тревожности. В свою очередь, солёные продукты задерживают жидкость в организме и повышают давление — это тоже может вызывать чувство тревоги.
Чтобы справиться с таким состоянием, Соломатина посоветовала правильно питаться, почаще быть на свежем воздухе и соблюдать распорядок дня.
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