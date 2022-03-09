Диетолог Бурякова назвала способ выявить лишний вес

Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала, по каким критериям можно определить, есть ли у человека лишний вес.

В традиционной медицине ориентационным показателем является индекс массы тела (ИМТ), однако бывают ситуации, когда ИМТ не позволит выявить проблему, уточнила врач в беседе с Тульской службой новостей.

«Существует ряд ситуаций, когда с помощью индекса массы тела и объёма талии сложно судить о том, есть ли избыточный вес. Это относится к людям, которые имеют хорошую мышечную массу, либо, обладая астеническим телосложением, имеют избыток жировых отложений», — сказала Буяркова.

По её словам, вес в этом отношении не является основным показателем — важное значение здесь имеет тип жироотложения. Опасно, когда жировая ткань откладывается в области талии — это ассоциируется с развитием сахарного диабета, гипертонии, повышением холестерина.

Так, если соответствующие объёмы у женщин превышают 80 см, а у мужчин — 94 см, стоит задуматься о снижении веса, добавила специалист.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова, руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, рассказала в беседе с НСН о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды.