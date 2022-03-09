Стоматолог Конников перечислил основные причины потери зубов
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«Любые воспалительные процессы в зубах или около зубов могут приводить к их потере. Это может начаться из-за плохой гигиены, кариеса, неправильного образа жизни, вредных привычек, питания», — сказал Конников в беседе с URA.RU.
К неблагоприятным факторам, которые могут привести к потере зубов, специалист добавил системные заболевания, нарушения иммунной системы и др.
Ранее врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург медицинского центра DAVINCI Алексей Смирнов в беседе с ФАН рассказал, в каких случаях желательно удалить зубы мудрости.