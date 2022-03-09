Стоматолог Конников перечислил основные причины потери зубов

Короткая ссылка
Врач-стоматолог высшей категории Олег Конников рассказал, что в числе основных причин потери зубов плохая гигиена, кариес и вредные привычки.
Стоматолог Конников перечислил основные причины потери зубов
  • Gettyimages.ru

«Любые воспалительные процессы в зубах или около зубов могут приводить к их потере. Это может начаться из-за плохой гигиены, кариеса, неправильного образа жизни, вредных привычек, питания», — сказал Конников в беседе с URA.RU.

К неблагоприятным факторам, которые могут привести к потере зубов, специалист добавил системные заболевания, нарушения иммунной системы и др.

Ранее врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург медицинского центра DAVINCI Алексей Смирнов в беседе с ФАН рассказал, в каких случаях желательно удалить зубы мудрости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить