Биолог Михасёнок рассказала, какие овощи можно вырастить в домашних условиях
- Gettyimages.ru
- © Luis Alvarez
«Если нет сада, можно выращивать лук на зелень. Лук-репку намочить и посадить аккуратно. Кресс-салат можно посадить, огурчики теневыносливые — есть специальные сорта, которые можно выращивать на подоконнике», — заявила она в беседе с URA.RU.
По её словам, можно посеять на рассаду томаты.
Среди других вариантов — микрозелень, проростки разных культур.
Ранее врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова, руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, рассказала в беседе с НСН о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды.