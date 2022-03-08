Биолог Михасёнок рассказала, какие овощи можно вырастить в домашних условиях

Биолог, председатель клуба садоводов «Сеньор-помидор» Галина Михасёнок рассказала, какие овощи и зелень можно вырастить в домашних условиях.

«Если нет сада, можно выращивать лук на зелень. Лук-репку намочить и посадить аккуратно. Кресс-салат можно посадить, огурчики теневыносливые — есть специальные сорта, которые можно выращивать на подоконнике», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, можно посеять на рассаду томаты.

Среди других вариантов — микрозелень, проростки разных культур.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова, руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, рассказала в беседе с НСН о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды.