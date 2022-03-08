Врач Лисина рассказала о возможных причинах головной боли

Врач, специалист по лечению сложных случаев заболеваний опорно-двигательного аппарата Елена Лисина рассказала о возможных причинах головной боли.

«Метеозависимость — не самостоятельное явление, а обострение хронической патологии. Как возникает недомогание? Метеофронт разрежает воздух, при вдыхании разреженного воздуха возникает гипоксия мозга», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, в результате может появиться повышенная чувствительность к видам боли, а самое неприятное — мигрень.

Мигрени способствует и смена режима, например, при переходе от праздников к активному труду. Головная боль может возникать при физическом перенапряжении, а также при депрессии.

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