Флеболог Авакян дал рекомендации по выбору физических нагрузок
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«При варикозной болезни категорически не стоит заниматься силовыми видами тренировок, особенно в фитнес-клубе. Это касается упражнений с большим весом. Всё, что делается в статическом положении, то есть стоя, нагрузка больше 5 кг не рекомендуется», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, лучше работать с собственным весом или выбирать кардионагрузки — бег, велосипед, плавание.
Как отметил Авакян, после перенесённого COVID-19 лучше сначала обратиться к врачу, и если противопоказаний нет, то можно начинать заниматься спортом.
Ранее врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов в разговоре с «Известиями» рассказал о том, какие могут быть неочевидные причины учащённого сердцебиения.