Терапевт Хухрев рассказал, в каких случаях противопоказано посещение бани

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, в каких случаях противопоказано посещение бани.

«Есть чёткий набор заболеваний, при которых нельзя посещать баню. Например, при определённых кожных заболеваниях баня противопоказана», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, избирательно подходить к посещению бани нужно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при проблемах с органами дыхания.

«При любом заболевании, в том числе при COVID-19, наша задача — потреблять как можно больше жидкости, чтобы разбавить концентрацию токсинов в крови, нормализовать электролиты. А баня делает ровно наоборот — выпаривает жидкость», — сообщил Хухрев.

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