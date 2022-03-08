Терапевт Хухрев рассказал, в каких случаях противопоказано посещение бани

Короткая ссылка
Врач-терапевт кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, в каких случаях противопоказано посещение бани.
Терапевт Хухрев рассказал, в каких случаях противопоказано посещение бани
  • Gettyimages.ru
  • © Victoria Zimanovskaya

«Есть чёткий набор заболеваний, при которых нельзя посещать баню. Например, при определённых кожных заболеваниях баня противопоказана», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, избирательно подходить к посещению бани нужно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при проблемах с органами дыхания.

«При любом заболевании, в том числе при COVID-19, наша задача — потреблять как можно больше жидкости, чтобы разбавить концентрацию токсинов в крови, нормализовать электролиты. А баня делает ровно наоборот — выпаривает жидкость», — сообщил Хухрев.

Ранее терапевт, кардиолог «СМ-Клиники» Рустем Османов в разговоре с «Известиями» рассказал, какие могут быть неочевидные причины учащённого сердцебиения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить