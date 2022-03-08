Эксперт hh.ru Святицкая рассказала о перспективах рынка труда

Короткая ссылка
Руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая рассказала о перспективах рынка труда.
Эксперт hh.ru Святицкая рассказала о перспективах рынка труда
  • Gettyimages.ru
  • © Dimitri Otis

В беседе с газетой «Известия» она выразила мнение, что времена, когда профессию выбирали один раз и на всю жизнь, уходят в прошлое.

«Смена профессии или переобучение — нелёгкий шаг, особенно если за плечами много лет опыта на рынке труда или в одной компании. Но в ближайшие десять лет немалая доля рабочих мест будет приходиться на совершенно новые профессии или уже существующие, но претерпевающие значительные изменения», — пояснила эксперт.

По её словам, опросы показывают, что важность наличия системы корпоративного обучения остаётся на высоком уровне и среди работников и соискателей есть консенсус о пользе обучения за счёт работодателя для сохранения востребованности на рынке труда.

Святицкая прогнозирует, что в ближайшее десятилетие станут востребованы специальности, ориентированные на внедрение новых технологий и растущий спрос на новые продукты и услуги в зелёной экономике, экономике данных и ИИ.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить