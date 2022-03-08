Эксперт hh.ru Святицкая рассказала о перспективах рынка труда

Руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая рассказала о перспективах рынка труда.

В беседе с газетой «Известия» она выразила мнение, что времена, когда профессию выбирали один раз и на всю жизнь, уходят в прошлое.

«Смена профессии или переобучение — нелёгкий шаг, особенно если за плечами много лет опыта на рынке труда или в одной компании. Но в ближайшие десять лет немалая доля рабочих мест будет приходиться на совершенно новые профессии или уже существующие, но претерпевающие значительные изменения», — пояснила эксперт.

По её словам, опросы показывают, что важность наличия системы корпоративного обучения остаётся на высоком уровне и среди работников и соискателей есть консенсус о пользе обучения за счёт работодателя для сохранения востребованности на рынке труда.

Святицкая прогнозирует, что в ближайшее десятилетие станут востребованы специальности, ориентированные на внедрение новых технологий и растущий спрос на новые продукты и услуги в зелёной экономике, экономике данных и ИИ.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.