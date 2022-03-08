Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против сотрудников Генпрокуратуры Украины

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на фоне незаконного привлечения к уголовной ответственности на Украине российских деятелей культуры.
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против сотрудников Генпрокуратуры Украины
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«Председатель... поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 299 УК России и ст. 301 УК России», — говорится в сообщении ведомства.

По данным на октябрь 2021 года, в чёрный список Украины  входят 228 деятелей культуры, в том числе Вера Алентова, Ирина Алфёрова, Сергей Безруков, Фёдор Бондарчук, Владимир Бортко, Олег Газманов, Лариса Долина, Лев Лещенко, Иван Охлобыстин, Дмитрий Певцов и другие.

Перечень лиц, представляющих «угрозу для нацбезопасности Украины», регулярно обновляется.

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