Пользователи сервиса «Библиотеки Москвы» совершили свыше 50 тысяч онлайн-бронирований книг
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на портал mos.ru.
«53 тыс. бронирований меньше чем за год означает, что москвичам действительно удобна такая опция. В первую очередь это экономит время. Поиск и бронирование в сервисе занимают всего несколько минут, а подходящую библиотеку, где можно забрать заказ, легко найти на интерактивной карте», — сообщила Сергунина.
Ранее НСН сообщала, что на mos.ru появился новый сервис для арендаторов столичной недвижимости.