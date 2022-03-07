Пользователи сервиса «Библиотеки Москвы» совершили свыше 50 тысяч онлайн-бронирований книг

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Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в Москве менее чем за год почти 53 тыс. раз забронировали книги в библиотеках с помощью портала mos.ru.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на портал mos.ru.

«53 тыс. бронирований меньше чем за год означает, что москвичам действительно удобна такая опция. В первую очередь это экономит время. Поиск и бронирование в сервисе занимают всего несколько минут, а подходящую библиотеку, где можно забрать заказ, легко найти на интерактивной карте», — сообщила Сергунина.

Ранее НСН сообщала, что на mos.ru появился новый сервис для арендаторов столичной недвижимости.

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