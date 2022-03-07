В Тюменской области провели исследование потребительской активности в 2021 году

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Согласно данным Тюменьстата, в Тюменской области оборот розничной торговли в 2021 году превысил 463 млрд рублей. В среднем траты на каждого жителя составили порядка 25 тыс. рублей в месяц.

Об этом пишет Вслух.ру.

Самым затратным месяцем стал декабрь: в канун Нового года жители потратили в общей сложности более 49 млрд рублей.

Основная часть покупок приходилась на непродовольственную группу — свыше 246 млрд рублей.

За продукты, включая напитки и табачные изделия, жители региона в общей сложности заплатили более 216 млрд рублей.

Ранее сооснователь компании «Виртуальный маркетолог Макс» Юрий Панов в беседе с газетой «Известия» рассказал о рекламных схемах продавцов перед 8 Марта.

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