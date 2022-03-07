В Кировской области выявили 694 новых случая COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Кировской области медики подтвердили 694 новых случая заболевания коронавирусом за сутки.

Об этом пишет progorod43.

155 пациентов с коронавирусом выздоровели за сутки. В стационарах лечение проходят 2360 инфицированных.

Наряду с этим в Красноярском крае коронавирус диагностировали ещё у 1135 человек в течение прошедших суток. Как сообщает kp.ru со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф, всего в регионе выявлен 349 771 случай COVID-19. За сутки вылечились ещё 4785 человек.

Ранее в Нижегородской области отменили ряд ограничительных мер по коронавирусу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить