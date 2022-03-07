В Кировской области выявили 694 новых случая COVID-19 за сутки
Об этом пишет progorod43.
155 пациентов с коронавирусом выздоровели за сутки. В стационарах лечение проходят 2360 инфицированных.
Наряду с этим в Красноярском крае коронавирус диагностировали ещё у 1135 человек в течение прошедших суток. Как сообщает kp.ru со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф, всего в регионе выявлен 349 771 случай COVID-19. За сутки вылечились ещё 4785 человек.
Ранее в Нижегородской области отменили ряд ограничительных мер по коронавирусу.