Тверская область отправила эвакуированным жителям ЛДНР более 11 тонн гумпомощи

Более 11 т продовольственных и непродовольственных товаров собрали и отправили беженцам из Донбасса жители Тверской области.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

7 марта из Твери состоялась отправка очередной партии гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Отправка груза организована совместно с ГУ МЧС России по Тверской области.

Наряду с этим стало известно, что 19 жителей Донецка и Луганска, прибывшие в Ханты-Мансийский автономный округ, обратились за помощью к властям. Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на департамент социального развития Югры.

Беженцы получили продуктовые наборы, предметы первой необходимости и благотворительную помощь. Адаптироваться в ХМАО гражданам ДНР и ЛНР помогают психологи.

Ранее в Самарской области рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.