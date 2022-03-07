Тверская область отправила эвакуированным жителям ЛДНР более 11 тонн гумпомощи

Короткая ссылка
Более 11 т продовольственных и непродовольственных товаров собрали и отправили беженцам из Донбасса жители Тверской области.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

7 марта из Твери состоялась отправка очередной партии гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Отправка груза организована совместно с ГУ МЧС России по Тверской области.

Наряду с этим стало известно, что 19 жителей Донецка и Луганска, прибывшие в Ханты-Мансийский автономный округ, обратились за помощью к властям. Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на департамент социального развития Югры.

Беженцы получили продуктовые наборы, предметы первой необходимости и благотворительную помощь. Адаптироваться в ХМАО гражданам ДНР и ЛНР помогают психологи.

Ранее в Самарской области рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить