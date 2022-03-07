В Оренбургской области медики подтвердили 1111 случаев COVID-19 за сутки
Об этом сообщает RIA56.
В регионе отмечают снижение темпов суточной заболеваемости. Так, накануне, 6 марта, сообщали о 1137 заболевших.
В Санкт-Петербурге также фиксируют замедление темпов суточной заболеваемости, сообщают «Невские новости».
За прошедшие сутки инфекцию выявили у 3096 горожан, 131 житель госпитализирован. 9821 человек выздоровел. Число летальных исходов — 59.
Ранее в Нижегородской области отменили ряд ограничительных мер по коронавирусу.