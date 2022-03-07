В Оренбургской области медики подтвердили 1111 случаев COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области за прошедшие сутки у 1111 человек диагностировали коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает RIA56.

В регионе отмечают снижение темпов суточной заболеваемости. Так, накануне, 6 марта, сообщали о 1137 заболевших.

В Санкт-Петербурге также фиксируют замедление темпов суточной заболеваемости, сообщают «Невские новости».

За прошедшие сутки инфекцию выявили у 3096 горожан, 131 житель госпитализирован. 9821 человек выздоровел. Число летальных исходов — 59.

Ранее в Нижегородской области отменили ряд ограничительных мер по коронавирусу.

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