В Татарстане 91 человек госпитализирован с COVID-19 за сутки

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Согласно данным Минздрава Татарстана, за минувшие сутки госпитализация потребовалась 91 жителю республики с подтверждённым коронавирусом. По данным портала стопкоронавирус.рф, число таких пациентов достигло 100.

Об этом пишет «Реальное время».

За сутки выявили 925 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 169 — дети до 18 лет. 971 человек выздоровел за минувшие сутки, четверо скончались.

Наряду с этим, стало известно об отмене ряда коронавирусных ограничений в Крыму на фоне стабилизации ситуации с заболеваемостью. Об этом сообщает «Крыминформ».

Уточняется, что власти республики приняли решение об отмене требований о предъявлении QR-кодов вакцинации от COVID-19 при посещении заведений сферы услуг и общепита, а также при бронировании и заселении в отели, санатории, хостелы.

Ранее в Нижегородской области отменили ряд ограничительных мер по коронавирусу.

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