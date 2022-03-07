Диетолог Круглова рассказала о правилах питания в период Великого поста

Диетолог Наталья Круглова рассказала, как питаться в Великий пост, который в 2022 году приходится на период с 7 марта по 23 апреля.

Питание в Великий пост должно быть регулярным, чтобы не испытывать сильного голода, сказала специалист в беседе с Life.ru.

«Три основных приёма пищи и, если необходимо, перекусы. В основе постного рациона бобовые, цельнозерновые продукты, овощи, фрукты. Источники растительных белков и растительного жира — орехи и семечки, о них тоже забывать не стоит», — сказала Круглова.

По её словам, бобовые как источник растительного белка должны быть в постном рационе ежедневно. В качестве закуски можно использовать хумус, который состоит из нута, а молочные продукты можно заменить растительным молоком, обогащённым кальцием и витамином D.

Диетолог также советует включить в рацион цельнозерновые продукты и заменить традиционные напитки, такие как чай и кофе, травяными чаями и фруктовыми напитками, например морсами и компотами.

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