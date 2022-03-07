Юрист Черкасов напомнил о мерах безопасности в момент обналичивания средств в банкомате

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Юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов рассказал, как минимизировать риски при снятии наличности в банке.

«Во-первых, если есть возможность, лучше снимать деньги в банкоматах, расположенных в отделениях банков. Обычно там есть штатные охранники, а в здании установлено много камер видеонаблюдения, что должно отпугнуть злоумышленников. Или же старайтесь выбирать людные места, например торговые центры, оживлённые улицы. Снимайте деньги в дневное время, избегайте переулков, неосвещённых участков», — посоветовал эксперт в беседе с «Известиями».

Подходя к банкомату, стоит присмотреться к окружающим людям и их поведению. Если вы заметили подозрительное поведение каких-либо прохожих, откажитесь от снятия денег в этом банкомате и найдите другой, рекомендует Черкасов.

Ранее юрист Иван Соловьёв беседе с Nation News прокомментировал новости о появлении нового способа мошенничества, когда злоумышленники предлагают россиянам «спасти» их средства от западных санкций.

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