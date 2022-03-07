Аналитик Беспалов: Китай сможет при необходимости заменить поставки фармсырья в Россию

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Китай сможет при необходимости заменить Европу в вопросе поставок фармацевтического сырья на российский рынок. Об этом заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

«В целом, если вдруг дойдёт до развития самого негативного сценария с ограничениями поставок, то процентов 90 всего фармсырья сравнительно легко заменит Китай», — цитирует Беспалова РИА Новости.

Он отметил, что более 75% поставок фармсырья объёма в натуральном выражении приходится на Китай и Индию, среди европейских стран лидируют Франция и Голландия.

Ранее сообщалось, что Минздрав России получает отдельные сигналы о задержках поставок лекарств, что связано с логистическими проблемами, а не отказами заводов.

Исполнительный директор некоммерческого партнёрства «Аптечная гильдия» Елена Неволина в беседе c телеканалом «360» прокомментировала ситуацию c лекарствами.

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