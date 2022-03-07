Гастроэнтеролог Вялов рассказал о влиянии COVID-19 на желудок

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Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о влиянии коронавирусной инфекции на желудок человека.

«Чаще всего язва желудка возникает, когда болезнь (COVID-19. — RT) уже началась, из-за того, что коронавирус взаимодействует с ангиотензин превращающим ферментом второго типа, или ACE2, который находится по большому счёту в лёгких, но и в желудке тоже», — рассказал он в интервью радио Sputnik.

По словам Вялова, коронавирус действует на желудок, вызывая в нём воспаление и ухудшая его состояние.

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