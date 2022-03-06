В Ростовской области подтвердили более 2,2 тысячи случаев коронавируса за сутки

В Ростовской области подтвердили более 2,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в регионе достигло 336 тыс.

Коэффициент распространения инфекции снизился до 0,71.

С 10 марта в регионе отменят требование допуска в общественные места и организации по QR-кодам, передаёт «Российская газета». Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Голубев.

Кроме того, органы власти возобновляют личный приём граждан в обычном режиме. Кинотеатры, театры и другие залы могут вновь работать со 100%-ной заполняемостью.

Ранее отоларинголог, отоневролог «СМ-Клиники» Ольга Мальченко рассказала, как лечить специфический кашель при инфицировании штаммом коронавируса «омикрон».