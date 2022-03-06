В Москве упростили открытие доступа к электронной медкарте

В Москве упростили открытие доступа к электронной медицинской карте.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявила председатель Комитета госуслуг столицы Елена Шинкарук, информация из личного кабинета пользователя со стандартной учётной записью на mos.ru автоматически попадёт в электронную форму заявки.

«Горожанам больше не нужно вносить вручную сведения: фамилию, имя, отчество, номер полиса ОМС, дату рождения, информацию о детях. Таким образом, москвичи смогут быстрее открыть доступ к электронной медкарте», — сказала она.

По словам Шинкарук, также упрощена структура формы заявки.

Ранее сообщалось, что в Москве появилась возможность войти в электронную медицинскую карту по отпечатку пальца или Face ID.