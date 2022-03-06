Диетолог Поляков рассказал о принципах сбалансированного питания

Диетолог, эндокринолог Антон Поляков рассказал о принципах сбалансированного и бюджетного питания.

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что классический рацион должен состоять из четырёх частей.

«Классическая тарелка — 4 × 25, когда 25% рациона составляет животный белок, мясо, рыба, птица, морепродукты, яйца, 25% — крахмалистые углеводы (это может быть картофель, бобовые, макаронные изделия), 25% — овощи, зелень, фрукты и ягоды и ещё 25% — различные масла, орехи, семена», — пояснил Поляков.

По его словам, человек, который так питается, будет себя хорошо чувствовать, у него будет хватать сил и энергии.

Ранее врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.