Маркетолог Панов рассказал о рекламных схемах продавцов перед 8 Марта
В беседе с газетой «Известия» он заявил, что интернет-реклама накануне праздника содержит много предложений о скидках.
«Сложно пройти мимо снижения стоимости на 30—50% и остаться равнодушным. Психологи определили, что у человека тут же появляется мысль о том, что он непременно хочет этот товар», — пояснил эксперт.
По его словам, в результате люди совершают покупку, будучи уверенными, что экономят.
Ещё одна уловка — ограниченный срок предложения или количества товара.
«Таймер с обратным отсчётом до окончания акции, напоминание о том, что количество товара ограничено или что его получат первые 100 покупателей, создают ненужную спешку и не оставляют времени на раздумья», — отметил Панов.
Как считает эксперт, к выбору подарка в преддверии гендерных праздников лучше готовиться заранее, а если презент всё-таки приобретается в последний момент, то можно сравнить цены в разных интернет-магазинах.
Ранее в Национальной ассоциации цветоводов прокомментировали ситуацию с тюльпанами в преддверии 8 Марта.