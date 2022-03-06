Маркетолог Панов рассказал о рекламных схемах продавцов перед 8 Марта

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Сооснователь компании «Виртуальный маркетолог Макс» Юрий Панов рассказал о рекламных схемах продавцов перед 8 Марта.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что интернет-реклама накануне праздника содержит много предложений о скидках.

«Сложно пройти мимо снижения стоимости на 30—50% и остаться равнодушным. Психологи определили, что у человека тут же появляется мысль о том, что он непременно хочет этот товар», — пояснил эксперт.

По его словам, в результате люди совершают покупку, будучи уверенными, что экономят.

Ещё одна уловка — ограниченный срок предложения или количества товара.

«Таймер с обратным отсчётом до окончания акции, напоминание о том, что количество товара ограничено или что его получат первые 100 покупателей, создают ненужную спешку и не оставляют времени на раздумья», — отметил Панов.

Как считает эксперт, к выбору подарка в преддверии гендерных праздников лучше готовиться заранее, а если презент всё-таки приобретается в последний момент, то можно сравнить цены в разных интернет-магазинах.

Ранее в Национальной ассоциации цветоводов прокомментировали ситуацию с тюльпанами в преддверии 8 Марта.

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