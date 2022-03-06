В столице рассказали об итогах работы проекта «Молодёжь Москвы» за два года
Об этом сообщает «Российская газета».
«Молодёжный проектный офис объединяет инициативных и талантливых ребят, у которых самые разные интересы. Город поддерживает их идеи и начинания. Помогает организовывать паблик-токи, мастер-классы, творческие конкурсы, образовательные интенсивы и многое другое», — заявила Сергунина.
По её словам, за два года состоялось 1,5 тыс. мероприятий. Так, в 2021 году прошли День студента, «Зимний марафон 2.0», «Гонка универов».
Со своей стороны, глава Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерина Драгунова отметила, что проект создали как площадку для самореализации, развития творческого, спортивного и интеллектуального потенциалов.
Ранее НСН сообщала, что Москва попала в рейтинг городов по числу молодых предпринимателей.