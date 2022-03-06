В столице рассказали об итогах работы проекта «Молодёжь Москвы» за два года

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала о работе проекта «Молодёжь Москвы», которому исполнилось два года.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Молодёжный проектный офис объединяет инициативных и талантливых ребят, у которых самые разные интересы. Город поддерживает их идеи и начинания. Помогает организовывать паблик-токи, мастер-классы, творческие конкурсы, образовательные интенсивы и многое другое», — заявила Сергунина.

По её словам, за два года состоялось 1,5 тыс. мероприятий. Так, в 2021 году прошли День студента, «Зимний марафон 2.0», «Гонка универов».

Со своей стороны, глава Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерина Драгунова отметила, что проект создали как площадку для самореализации, развития творческого, спортивного и интеллектуального потенциалов.

Ранее НСН сообщала, что Москва попала в рейтинг городов по числу молодых предпринимателей.